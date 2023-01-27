شكرا لقرائتكم خبر عن "تيار الحكمة" العراقى يدين ويستنكر بشدة اقتحام مدينة جنين الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، اليوم (الجمعة)، الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، واصفا إياها بـ"المروعة".



وقال الحكيم ـ في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية ـ "ندين ونستنكر بشدة الجرائم المروعة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها، والتي راح ضحيتها حتى الآن، العشرات بين شهيد وجريح، بالإضافة إلى اقتحامها مستشفى جنين وإطلاق الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى حدوث حالات اختناق عديدة بين الأطفال الراقدين فيها".



وتابع: "وإزاء هذه التطورات المؤسفة نطالب بموقف عربي وإسلامي وإنساني مسؤول لإنقاذ الشعب الفلسطيني من جهة، وحمل مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة على التدخل وإيقاف هذه الانتهاكات الكبيرة ضد الشعب الفلسطيني".



وشدد الحكيم ، وفق البيان، : "سنبقى نقف دوما مع شعبنا الفلسطيني، ونذكر بأن قضية فلسطين -وهي قضيتنا- لن تسقط بالتقادم".



وتأتي هذه الادانة في الوقت الذي تشن فيه طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية سلسلة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة، ما أدي إلى تدميرها بالكامل وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات الفلسطينيين المجاورة لها.