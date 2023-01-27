شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تقوم بغسل وتطهير صحن المطاف والمسجد الحرام 10 مرات يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى بغسل وتطهير المسجد الحرام "10" مرات يوميًا، ويقوم بذلك "4" آلاف عامل وعامله، على مدار ٢٤ ساعة، وتتم عمليات الغسل داخل المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعانى، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن عمليات الغسل والتطهير تتم عبر كفاءات تم تأهيلها وتدريبها للقيام بأعمال الغسيل، وفق نظام دقيق يراعي كثافة الأعداد واختلاف الثقافات، وشرف المكان والزمان، كما تُستخدم معدات الغسيل والآليات الحديثة، للمحافظة على نظافة الأرضيات والمداخل، مع غسل الجسور والعبارات الموجودة في الساحات، وأطراف الحوائط والأعمدة والزوايا، ومجاري تصريف المياه في كل موقع، إضافة إلى تخصيص معدات خاصة لغسيل صحن المطاف ومعدات خاصة بالمسعى، وأخرى للمصليات، والساحات الخارجية، وآليات كهربائية لإخراج المخلفات إلى خارج المسجد الحرام.

وأفاد أن عمليات التطهير تتم بطريقة فنية وسريعة لا تتسبب في إعاقة الطائفين، كما أن تطهير كامل المطاف يستغرق حوالي عشرين دقيقة، باستخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام.