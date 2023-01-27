شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر ولبنان يؤكدان استعدادهما لتنشيط آليات التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الجزائر ولبنان استعدادهما لتنشيط آليات التعاون الثنائى والعمل سوياً من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين في كل المجالات.

جاء ذلك خلال المحادثات الهاتفية، التي جرت، الخميس، بين رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي.

وأوضحت الحكومة الجزائرية -في بيان- أن المحادثات شكلت فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية، والتأكيد على استعداد الطرفين لتنشيط آليات التعاون الثنائي والعمل سوياً من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين في كل المجالات.