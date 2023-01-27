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قصف إسرائيلى يستهدف وسط قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر الجمعة موقعا تابع للمقاومة الفلسطينية بوسط قطاع غزة، ردا على صواريخ استهدفت فى وقت سابق الخميس مواقع بإسرائيل وصدتها القبة الحديدية، حسب ما نشرت وسائل إعلام مختلفة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى الخميس مدينة جنين بالضفة الغربية ليسقط أكثر من 10 قتلى من الفلسطينيين المدنيين جراء هذا الاقتحام. وأدانت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى هذا الاقتحام الذى يهدد باندلاع حرب فى المنطقة.

وكانت الخارجية الأمريكية قد نشرت بيانا فجر الجمعة عبرت فيه عن قلقها العميق حول الأوضاع فى الضفة الغربية، مطالبة الأطراف بالتحلى بضبط النفس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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