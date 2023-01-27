رئيس الوزراء الموريتانى: سنعمل على إرساء دبلوماسية ديناميكية وفاعلة

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال أن حكومته ستعمل على إرساء دبلوماسية ديناميكية وفاعلة.

وقال رئيس الوزراء -خلال عرضه برنامج حكومته أمام البرلمان الخميس في نواكشوط-: "سنقوم بإرساء دبلوماسية تسعى دومًا إلى تحقيق التوافق والعمل من أجل الحفاظ على السلم والأمن"، مشيرًا إلى أنه في هذا السياق، تم التركيز على تنشيط التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وإنشاء أكاديمية دبلوماسية تعمل كنواة لبناء ذاكرة دبلوماسية وطنية.

وأضاف أنه "على الصعيد متعدد الأطراف، مكنت المشاركة النشطة والفاعلة -في الهيئات الدولية والقارية وشبه الإقليمية- بلادنا من أن تأخذ مكان الصدارة في المحافل الدولية؛ وذلك نتيجة للحضور المتميز للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في المؤتمرات العالمية الرئيسية المعنية بالمناخ والأمن والتنمية، وقد تم التأكيد بقوة على موقف بلادنا من جميع القضايا التي يشهدها العالم، وكانت مشاركته في مؤتمر قمة إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر الماضي متميزة ومفيدة، مما أتاح لبلادنا أن تكون مؤهلة للاستفادة من المزايا التي تمنحها مؤسسة تحدي الألفية".

وتابع أنه "في إطار التعاون الثنائي، شرعت الحكومة في توسيع نطاق التغطية الدبلوماسية والتشاور السياسي والتنسيق مع البلدان الشقيقة والصديقة، وقد تم توقيع أكثر من 40 اتفاقية وبروتوكولاً للتعاون مع بلدان صديقة".

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال إن بلاده أنتجت خلال العام الماضي ما يزيد على 34 طنا من الذهب.

وأوضح رئيس الوزراء -خلال عرضه برنامج حكومته أمام البرلمان- أن 20 طنا من الكمية المنتجة من الذهب العام الماضي كانت من طرف المشتغلين بقطاع التعدين التقليدي للذهب، منوهًا بأن نشاط التعدين التقليدي يؤدي دورا هاما في استخراج الذهب، وتقليل البطالة، حيث وفر أكثر من ربع مليون فرصة عمل.

وأشار إلى أن موريتانيا أنتجت خلال العام الماضي أكثر من 12.8 مليون طن من خام الحديد، و35 ألف طن من خام النحاس.

وفي مجال الغاز، قال رئيس الوزراء الموريتاني إن معدل تنفيذ حقل الغاز الموريتاني السنغالي "أحميم" تجاوز 85%، ومن المتوقع بدء الإنتاج نهاية هذا العام.

وفيما يتعلق بحقل غاز "بئر الله"، أشار إلى أنه تم توقيع عقد جديد مع الشريك يؤكد خيار الاستغلال على اليابسة لتطويره.

وأضاف أنه تم إعداد المخطط الرئيسي للغاز، مما سيسمح بإجراء دراسات الجدوى للعديد من المشاريع النموذجية لتطوير الغاز، وخصوصا لتوليد الكهرباء وتحسين القيمة المضافة لموارد البلاد المعدنية وخفض تكاليف النقل.

وبخصوص تأمين إمدادات البلاد من المنتجات النفطية، قال رئيس الوزراء الموريتاني إنه تم وضع الصيغة النهائية للمخطط الرئيسي للمستودعات في الداخل، ويجرى العمل على توسيع طاقة التخزين بـ24 ألف متر مكعب في نواكشوط، بالإضافة إلى ذلك، تمت إعادة تأهيل مرافق نواذيبو بسعة 50 ألف متر مكعب من الديزل.

وفيما يتعلق بتحول الطاقة، تم توقيع عدة مذكرات واتفاقات مع مستثمرين دوليين متخصصين في تطوير إنتاج الهيدروجين.