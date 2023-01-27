شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وفرنسا يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاقية شراكة استراتيجية.

وأوضح السوداني -حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية الخميس- أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

‏وأضاف أن بلاده ستواصل العمل مع الأصدقاء من أجل شراكات جادة تضمن للعراق تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.