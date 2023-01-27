شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وفرنسا يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقع رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاقية شراكة استراتيجية.
وأوضح السوداني -حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية الخميس- أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا تضع خارطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأضاف أن بلاده ستواصل العمل مع الأصدقاء من أجل شراكات جادة تضمن للعراق تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.