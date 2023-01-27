شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الصومالية تعلن مقتل أكثر من 300 مقاتل من حركة الشباب الإرهابية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الصومالية أن العمليات العسكرية الأخيرة التى تنفذها القوات الحكومية والمليشيات المحلية في البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 300 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام الصومالي داود أويس فى العاصمة مقديشو بحضور الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس بعثة الاتحاد في الصومال السفير محمد الأمين سويف.



وأشار أويس إلى أن القوات تمكنت خلال عملياتها العسكرية التي جرت في كل من غلمدغ وهيرشبيلي وجنوب الغرب وجوبالاند من طرد مسلحي حركة الشباب الإرهابية من مناطق جديدة ومصادرة أسلحة وسيارات.

من ناحية أخرى، أعلن قائد القوات البرية الصومالي الجنرال بيحي تهليل، الاثنين الماضى، مقتل 45 من عناصر ميليشيا "الخوارج" المرتبطة بتنظيم القاعدة، وإصابة 50 آخرين على يد قوات الجيش خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال الجنرال بيحي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - "إن قوات الجيش تمكنت أيضا خلال عملية عسكرية جرت من القضاء على 39 عنصرا من ميليشيا "الخوارج" الإرهابية في المناطق الغربية من مديرية حررطيري التابعة لمحافظة مدغ وسط البلاد"، موضحا أن القوات تمكنت من ضبط أسلحة كانت بحوزة الإرهابيين الذين فروا إلى منطقة جولي.



يشار إلى أن قوات الجيش الصومالي كانت قد سيطرت، الأسبوع الماضي، على مدينة حررطيري التابعة لمحافظة مدغ، حيث تشهد المحافظة مؤخرا عمليات عسكرية مكثفة للقضاء على فلول مليشيات "الخوارج".