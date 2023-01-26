شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تُصدر جدولين لتسعير للوقود فى يوم واحد بزيادات كبيرة لأول مرة بتاريخ البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية جدولي تسعير للمحروقات في يوم واحد للمرة الأولى في تاريخ البلاد والتي شهدت زيادات كبيرة في الأسعار بين الجدول الصادر أمس وجدول التسعير، وذلك بسبب الانهيار المتسارع والمستمر في سعر صرف الليرة اللبنانية على مدار الأيام الماضية.

وأصدرت وزارة الطاقة جدولا صباح اليوم وآخر بعد عصر اليوم بأسعار المحروقات تضمن ارتفاعا في اسعار المحروقات كافة، حيث زاد سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان بقيمة 34 ألف ليرة و48 ألف ليرة ليسجل مليون و87 ألف ليرة لبنانية، كما زاد سعر البنزين 98 اوكتان بقيمة 34 ألف ليرة و50 ألف ليرة ليصل إلى مليون و114 ألف ليرة لبنانية.



وارتفع سعر صفيحة المازوت بقيمة 34 ألف ليرة و50 ألف ليرة لتسجل مليون و139 ألف ليرة لبنانية. كما زاد سعر قارورة الغاز بقيمة 21 ألف ليرة و31 ألف ليرة لتسجل 695000 ليرة.



وكان سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان قد سجلت أمس 1005000 ليرة لبنانية بزيادة قدرها 47000 ليرة، كما بلغ سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 1030000 ليرة لبنانية بزيادة 48000 ليرة. وارتفع سعر صفيحة المازوت بقيمة 48 ألف ليرة مسجلا 1055000 ليرة. وقفز سعر قارورة الغاز إلى 643000 ليرة بزيادة قدرها 30 ألف ليرة.



وانهار سعر صرف الليرة اللبنانية اليوم ليصل إلى مستوى قياسي جديد، حيث سجل 61200 ليرة لبنانية اليوم بعدما كان بلغ أمس 58 ألف ليرة لبنانية بانهيار قدره أكثر من 3 آلاف ليرة لبنانية في أقل من 24 ساعة، وذلك في ظل انسداد سياسي غير مسبوق وانقسام قضائي حول مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.