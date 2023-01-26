شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب مدينة الشابة التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، مدينة الشابة التابعة لمحافظة المهدية شمال شرق تونس، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد المعهد التونسى للرصد الجوى، فى بيان اليوم، أنه تم تحديد مركز الزلزال وفق التحاليل الأولية بــ 33.35 درجة خط عرض وبــ 35.11 درجة خط طول شمال شرق مدينة الشابة.

ويذكر أن السلطات التونسية أعلنت إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له أمس "الأربعاء" - أنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البحرية خلسة تمكنت وحدات المنطقتين البحريتين بصفاقس وقرقنة التابعتان لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط عدد 4 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 150 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق.