نائب رئيس الحراك الوطنى بالسودان: الاتقاق الإطارى صناعة خارجية ولم يحظ بالإجماع

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القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الله مسار نائب رئيس الحراك الوطنى ورئيس حزب الأمة الوطنى السودانى: "الفترة الانتقالية كانت لها مهام محددة وكانت الرؤية أن تكون هناك حكومة مدنية تشكلت بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك، والشارع بدأ يلتهب ويتم استغلاله".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت في لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك نوع كان يخرج بحسن نية وآخرون يعملون مع دوائر مخابراتية خارجية، وانقسمت القوى السياسية مجموعة حاكمة ومجموعة معارضة ومجموعة ثالثة معارضة لكنها غير منضمة للجماعتين الأخرتين".

وأكد أن "الاتقاق الإطارى صناعة خارجية ولم يحظ بالإجماع السودانى، نحن لدينا 4 دول بيسموها الرباعية دعمت الاتفاق الإطارى، وفى شخص جاءت به الأمم المتحدة كمبعوث أممى بناء على طلب حمدوك، لكن دون إرادة الشعب السودانى وكتب الاتفاق بإيعاز من أطراف أخرى".

وتابع: "كانت مهام البعثة التمهيد للانتخابات والمساعدة في الوضع الاقتصادى ولكنها لم تقوم بالمهام وتسبت في انشاق بين الشعب وأصبح هناك عدم إنسجام والدولة لم تكن ممتازة وأبعدوا الريف وجابوا نخب من أبناء الخرطوم وده عمل استقطاب حاد وعمل مشاكل بين الأقاليم والخرطوم".

واستكمل: "حصل صراع حزبى وغير حسبى وأصبح المشهد السياسى معقد، وجاء الاتفاق الإطارى دون إجماع السودانيين، يمكن أن يكون هناك إجماع لو اجتمع السودانيين داخليا وليس بشروط من الخارج".