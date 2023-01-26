شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الحراك الوطنى السودانى: القوى السياسية المبعدة قوية وتستطيع إيقاف أى مشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الله مسار نائب رئيس الحراك الوطنى ورئيس حزب الأمة الوطنى السودانى: "تحالف الحراك الوطنى يضم حوالى 13 حزبا، ويشمل تيارات وطنية وهو ضخم يشمل الريف كله والقوى الصوفية وهو منتشر وأغلب قياداته خارج الخرطوم ولديها خبرات وجزء منها شارك في الحركات المسلحة ونحن جاهزون وندعو القوى السياسية للاجتماع".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت في لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "لن يمر الاتفاق الإطارى إلا بالجلوس مع القوى الوطنية والقوى السياسية المبعدة الآن قوية وتستطيع إيقاف أى مشروع الآن".

وتابع: "يفترض أن تكون هناك حكومة تكنوقراط فى الفترة الانتقالية، وهى ليست فترة حكم مدنى، هى فترة إعداد للحكم المدنى، ولابد من برنامج ومشروع وطنى وهناك قضايا أساسية الحفاظ على المعاش والإعداد للانتخابات وإقامة علاقات خارجية متوازنة ولكن الصراع السياسي يجعل الحكومة لا تنتهى للبعد الآخر".

وأكمل: "لم تقوم حكومة متفق عليها فى السودان، ظروف المعيشة أصبحت صعب جدا والسودان يعانى من شبه انهيار اقتصادى والظروف تتطلب أن تكون لديه موارد وعدم وجود نظام وحكم لا يجعل الدولة تستغل الموارد، وإذا حصل اتفاق وحكومة الاقتصاد هيمشى والدولة ستدار ولكن الآن ما في حكومة".

وأكد: "النظام السياسى كان منفتحا على الريف، والمجلس المركزى تغير الآن، وإما انقيم نظام رئاسى أو نظام برلماني والانتخابات هي التي ستحدد"، مشيرا إلى أنه يميل للنظام الرئاسى لأن السودان دولة هشة ولا يوجد حزب أو غيره حقق الأغلبية، وبالتالي يسهل حصول انقلابات والدولة الرئاسية يكون القرار فيها مركزى وبالتالي أسهل في الحكم والإدارة.