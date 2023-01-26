شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تؤكد أهمية العمل العربى المشترك للنهوض بالفئات الاجتماعية الضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشئون الاجتماعية التونسى مالك الزاهى، أهمية العمل العربى المشترك في تطوير السياسات والاستراتيجيات للنهوض بالفئات الاجتماعية الضعيفة وتحقيق إدماجها الاقتصادى والاجتماعى.

وأوضح الزاهي - وفقًا لبيان وزارة الشئون الاجتماعية التونسية اليوم /الخميس/ حول مشاركة الوزير التونسى بأعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب - تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بما يحقّق أهداف التنمية المستدامة.



ووجه الزاهي الشكر إلى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، لموافقته على دعم المشروعين المقترحين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والمتعلقين بتهيئة مركز للأطفال المصابين بطيف التّوحد ومركز لتأهيل القاصرين عن الحركة العضوية بما يساهم في تطوير الخدمات الموجهة لتلك الفئة.



وأشار إلى أن جدول أعمال اجتماع المجلس تميّز بالبعد الإنساني والاجتماعي لمختلف الموضوعات التي تم عرضها للنقاش والاعتماد والتي تستهدف الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة مع تدهور الأوضاع مع تداعيات جائحة كورونا.