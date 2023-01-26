شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الأمة الوطنى السودانى: الاتفاق الإطارى مات ومن يمسكون به أقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الله مسار نائب رئيس الحراك الوطنى ورئيس حزب الأمة الوطنى السودانى: "من يمسكون بالاتفاق الإطارى حاليا هم أقلية وهو عبارة عن خدعة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت فى لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "إذا اجتمعت الأمة السودانية على الاتفاق السودانى يمكن أن تكون هناك مصلحة أما بالنسبة لى لا توجد به مصلحة وهو عبارة عن تنفيذ لتعليمات الخارج".

وتابع: "الجهات الخارجية يريدون أن يحكم المجلس المركزى ولذلك يفرضون على السودان والعسكريين أمر أن يستمروا مع المجلس، القوى السياسية تقول رأيها ولكنهم قصروا الأمر على المجلس المركزى والجهات الخارجية، والاتفاق الإطارى لم يتوفر له الغطاء الشعبى ولكن الشارع السودانى سيغير الوضوع وهم يظنون انهم مساندى من الأمم المتحدة والرباعية ولكنهم سيسمعون ثقة فى الشارع السودانى".

وأكد أن الاتفاق الإطارى لن يحكم السودان إلا بعد فتحه للقوى السياسية وتراضت عليه القوى السياسية الكبرى ولكن هيسمعوا للوطنييين لأن الشعب السودانى له رأيه، هم يرفضون التواصل مع الوطنيين والشعب السودانى كله حاول وهم مقسمين الناس وأخرجوا اليسار ووالتعقيدات الخارجية أكثر من الداخلية ولو الأمور مقتصرة على الداخلية كنا وصلنا لاتفاق.

واعتبر أن الاتفاق الإطارى مات لأنه لم يحظى على إجماع السودانيين والقوى السياسية عارضته والقوى الخارجية تدعم الآن المبادرة المصرية والبديل اجتماع االقوى السياسية المؤثرة فى الساحة والاتفاق على شكل الفترة الانتقالية وكيف تدار الفترة القادمة.