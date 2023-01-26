شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار حاد فى سعر العملة اللبنانية بعد تجاوز الدولار 60 ألف ليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكى فى السوق السوداء فى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، عتبة الـ 60 ألفا و500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

ويعد هذا الانهيار هو الأكثر دراماتيكية فى سعر صرف الليرة اللبنانية خلال ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وتحديدا من تاريخ 17 أكتوبر 2019، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

يذكر أن الانهيار الحاد فى سعر صرف الليرة اللبنانية يأتى فى ظل فراغ رئاسي لبنان دخل يومه الـ 87، بتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال لم تتمكن سوى من عقد اجتماعين بجدول أعمال محدد حتى الآن، فيما أصبح مجلس النواب معطلاً بحكم تعذر انتخاب رئيس جديد على مدى 11 جلسة نيابية حتى الآن.

وتزامن انهيار الليرة اللبنانية مع نزاع قضائي محتدم بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بلغ حد صدور قرارات متضاربة تتوالى فصولها يوميا وآخرها إصدار عويدات تعميما، اليوم الخميس، يطلب بموجبه من كل الدوائر التي تخضع لسلطة النيابة العامة التمييزية عدم استلام أي مذكرة أو مراسلة أو كتاب أو إحالة أو أي مستند من أي نوع كان صادر عن القاضي البيطار.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، اعتزامه الدعوة لعقد جلسة للحكومة، لمناقشة الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، الأسبوع المقبل.