شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام اللبنانى يطلب عدم استلام تكليفات من قاضى تحقيق انفجار ميناء بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضى غسان عويدات قرارا جاء فيه "يطلب إلى رئيس وموظفي قلم النيابة العامة التمييزية وأمانة سر النائب العام لدى محكمة التمييز عدم استلام أى قرار أو تكليف أو تبليغ او استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة أو مراسلة أو أى مستند من أى نوع صادر عن المحقق العدلى فى قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار".

وأضاف القاضى غسان عويدات، " ورد القرار مباشرة من قبله (أي القاضي البيطار) أو بواسطة أي مرجع آخر، كونه مكفوف اليد في هذه القضية وغير ذي صفة، وإعلام قسم المباحث الجنائية المركزية بذلك".

وتابع أنه " تمَّ تكليف قسم المباحث الجنائية المركزية بضبط ما ورد ذكره أعلاه في حال وروده إلينا وتنظيم محضر بذلك وفقاً للأصول، ومخابرتنا لإجراء المقتضى القانوني".

وقد أرسل القاضي عويدات نسخة من الإدعاء الصادر بحق القاضي طارق البيطار إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي.