شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إحباط محاولة تهريب 3 ملايين حبة كبتاغون مخبأة فى "ألواح خشبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية فى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، اليوم الخميس، عن "إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 2,972,400 حبة، عثر عليها مخبأة فى إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء".

وأوضحت الهيئة حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء الملك عبد العزيز، عبارة عن "ألواح خشبية"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل تجويف الألواح الخشبية.