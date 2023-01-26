شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: الانقسامات فى الكيان القضائى تنذر بتداعيات خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللنبانية نجيب ميقاتى، أن الانقسامات فى الكيان القضائى تنذر بتداعيات خطيرة إذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة، بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التى تتسبب بالمزيد من الوهن القضائى ومن انعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين.

وأضاف ميقاتي -في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الإشارة الأولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة، معتبرا أن أعضاء المجلس النيابي عليهم جميعا أن يكونوا دائما في المجلس لانتخاب رئيس في وأسرع وقت ممكن.

واعتبر أن كل المزاعم بأن الحكومة تأخذ صلاحيات الرئيس لا معنى لها، مشيرا إلى أن الحكومة لا تعطل انتخاب الرئيس.

وجدد التأكيد أنه سيستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من أجل بت الأمور الطارئة وأهمها الأوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول أعمال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وجدد ميقاتي التأكيد على أن قدر اللبنانيين هو العيش معا مهما تباعدت المواقف السياسية وتباينت الآراء حيال ما هو حاصل وما هو مطلوب.