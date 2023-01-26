شكرا لقرائتكم خبر عن "كونا": مرسوم أميرى بقبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوم أميرى اليوم الخميس، بقبول استقالة الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.