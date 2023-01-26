شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على تفاصيل وموعد انطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء انطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، في 26 فبراير/شباط 2023، عند الساعة 11:07 صباحا بتوقيت دولة الإمارات.

تعرف على تفاصيل وموعد انطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب

وكشف المركز تفاصيل المهمة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث ستحمل مركبة الفضاء سبيس إكس دراجون، المسماة "إنديفور"، على متن صاروخ فالكون 9، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين قائد المهمة، ناسا، ووارين هوبيرغ قائد المركبة، ناسا، وأندري فيدياييف، اختصاصي مهمة، روسكوزموس.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، مساء الأربعاء، للكشف آخر مستجدات مهمة Crew-6، حيث تم الإعلان عن المعلومات الرئيسية للمهمة، مثل وقت وفرص الإطلاق.

وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، يسرنا اليوم الحديث عن ثاني مهمة لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، وأول مهمة لسلطان في الفضاء، برنامج الإمارات لرواد الفضاء انطلق عام 2017، حين تم اختيار أول رائدي فضاء إماراتيَّين، هزاع المنصوري وسلطان النيادي. وأضاف: "أطلقنا أولى مهماتنا إلى محطة الفضاء الدولية عام 2019، وقد أسهمت في إلهام آلاف الناس".

وأضاف: "اليوم سلطان النيادي بات جاهزًا تمامًا، حيث أكمل مع زميله هزاع 5 سنوات من التدريبات شملت مهمات السير في الفضاء، والعمليات على متن محطة الفضاء الدولية".

واختتم حديثه قائلًا: "سيكون لدينا ضمن مهمة Crew-6، 20 تجربة علمية من الجامعات الإماراتية، إلى جانب النشاطات التعليمية والتوعوية".

من جانبه، قال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي "فكرة الاستيقاظ كل صباح، والنظر من وحدة المراقبة "كوبولا"، حيث يمكنك أن تشاهد الأرض كل 90 دقيقة، هذه الفكرة بحد ذاتها أمر رائع ولا يوصف".

وأضاف: "مهمة هزاع المنصوري كانت علامة فارقة بالنسبة إلى الحضور الإماراتي المستدام في الفضاء، وقد وعد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باستكمال هذه المسيرة والمهمات، ونستعد اليوم لإطلاق ثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، هذه المرة الهدف بات أكبر، ومدة المهمة صارت 6 أشهر، وأصبح لدى دولة الإمارات رائدا فضاء جديدان يتدربان مع الدفعة 23 من برنامج ناسا لرواد الفضاء".

وكشف النيادي أنه يطمح لرؤية علم دولة الإمارات مرفوعا على متن محطة الفضاء الدولية، يحمله رائد فضاء إماراتي.

وختم "دولة الإمارات تقوم بعمل متميز في مجال الفضاء، وأعتقد أننا في خلال السنوات العشرة المقبلة سنكون جزءا رياديا من الجهود العالمية لإحداث نقلة نوعية في مسيرة الاستكشاف.