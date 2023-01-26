شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين ومخيمها.. وسقوط شهداء ومصابين فلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطينى، وأصيب 7 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات كبيرة من الجيش، مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل فى المخيم، ما ادى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب صائب عصام محمود ازريقى 24 عاما، وصل إلى مستشفى بحالة حرجة، جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر.

وأضافت الصحة أنه تم وصول 7 إصابات برصاص الاحتلال المستشفى، بينها إصابة خطيرة بالصدر والفخذ.

وقطعت قوات الاحتلال التيار الكهربائي عن المخيم، ومنعت طواقم الاسعاف والصحفيين من دخوله، واستهدفت مركبة اسعاف بشكل مباشر.

وأعلنت مديرية تربية جنين عن تأخير دوام المدارس حتى الساعة التاسعة صباحا حفاظا على سلامة الطلبة.