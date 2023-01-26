شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يؤكد لرئيسة الهند حرص بلاده على تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني، حرص موريتانيا على تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع جمهورية الهند.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس الغزواني أكد -في تهنئة إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني- تهنئته متمنيا للشعب الهندي الصديق المزيد من التقدم والرخاء.

وقال الرئيس الموريتاني -في تهنئته- "أجدد لكم حرصنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الصديقين".