شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الأسير: الاحتلال أصدر 12 ألف أمر اعتقال إداري خلال 9 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادي الأسير الفلسطيني، عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت على مدار 9 أعوام الماضية، أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداري، وسجل العام الماضي أعلى نسبة حيث بلغ عددها (2409) أوامر، تركزت ديسمبر بواقع (315) أمرًا.



وذكر نادي الأسير في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن سلطات الاحتلال واصلت مع بداية العام الجاري، التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة، فكانت غالبية الأوامر الصادرة هي أوامر "تجديد" لأسرى أمضوا سنوات رهن هذا الاعتقال.



وبلغ عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية العام المنصرم، (866) أسيرًا، بينهم أسيرتان، و(7) أطفال، وأكبر الأسرى سنًا (76 عامًا).



ويتركز الأسرى الإداريين في سجون: النقب حيث بلغ عددهم فيه حتى نهاية العام المنصرم (372) أسيرًا، و(عوفر) بلغ (335) أسيرًا، أما في (مجدو) فبلغ (134)، فيما وزع بقية الأسرى على سجون أخرى.

وأكد نادي الأسير، أن سلطات الاحتلال ماضية في استهداف كل فلسطيني فاعل، لا سيما مع تصاعد المواجهة الراهنة، علمًا بأن ما نسبته 80% من الأسرى الإداريين، هم أسرى سابقون، فيما يواصل أكثر من (80) أسيرًا إداريًا، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، والتي تشكل الأداة المركزية في ترسيخ هذه الجريمة.