شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين محاولة المساس بالمقدسات الإسلامية فى هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة لمحاولة المساس بالمقدسات الإسلامية إثر حادثة تمزيق نسخة من المصحف الشريف بمدينة لاهاي بمملكة هولندا.



وجددت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان، اليوم الأربعاء استنكارها لتكرار هذه الأفعال الاستفزازية ذات التداعيات الوخيمة على السلم المجتمعي، داعية حكومات الدول المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية لمنع وردع المساس بالمقدسات الدينية ومحاربة خطاب الكراهية والتطرف والعمل على إعلاء قيم التسامح والعيش معا.

وكانت قد توالت الإدانات الدولية على العمل المشين الذي شهدته المدينة الهولندية، من قبل العديد من الدول حول العالم.

فمن جانبها، أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها لقيام زعيم أحد الحركات المتطرفة بتمزيق المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي، في فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير، وينتهك مقدسات المسلمين، ويؤجج خطاب الكراهية بين الأديان والشعوب، بما يهدد أمن واستقرار المجتمعات.

كما أعربت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في عدد من الدول الأوروبية مؤخراً، مشددةً على مسئولية تلك الدول عن منع تكرار مثل تلك الممارسات، التي تتنافى مع منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.