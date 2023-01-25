شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن فوز مرشحها ناصر الرشيد بمنصب مستشار قانوني فى "أوبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النفط الكويتية اليوم الأربعاء عن فوز مرشح دولة الكويت الدكتور ناصر الرشيد الأستاذ المساعد بقسم القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة الكويت بمنصب مستشار قانوني في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).



وذكرت "النفط الكويتية" - في بيان اليوم - أن فوز الرشيد يأتي تقديرا لما تحظى به دولة الكويت من مكانة مرموقة في منظمة (أوبك).. مشيرة إلى أنه من المخضرمين في القانون الدولي.



وأوضحت أن هذا التعيين يأتي تلبية لتطلع المنظمة نحو مراجعة الأفكار والقرارات من الناحية القانونية للنهوض بالمنظمة ومواجهة التحديات المستقبلية بفضل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها ناصر الرشيد والمشاركات الواسعة والفاعلة في المحافل الدولية.



وأشارت إلى أن دولة الكويت حريصة على التواجد الفاعل في المنظمات الدولية وأن تواكب حضورها المؤثر في هذه الصناعة العملاقة على المشهد الدولي بما يعكس جهود البلاد الكبيرة في عالم الطاقة.