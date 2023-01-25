شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يفتتح ملتقى الاتحادات العربية المتخصصة.. ويدعوها لتعزيز العمل المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أعمال الدورة السادسة لملتقى الاتحادات العربية المتخصصة المنعقدة، اليوم الأربعاء، بأبوظبي، باستضافة كريمة من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدي أن أبو الغيط ألقى كلمة أكد في مستهلها على أهمية الملتقى بوصفه منصة لتبادل الأفكار والتجارب الناجحة للاتحادات العربية، معربا عن خالص شكره للشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه للعمل العربي المشترك ورعايته لمبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي من خلال الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

كما أشاد الأمين العام، في هذا الصدد بالمبادرات التي أطلقها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي و تعاونه التوثيق مع جامعة الدول العربية لتنفيذها.

وقال المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أكد على دور الاتحادات العربية كبيوت خبرة تعمل في إطار جامعة الدول العربية، وهو ما دعا إلى عقد هذا الملتقى بشكل دوري لمعالجة مواضيع تهم العمل العربي كريادة الأعمال ، والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي والتغير المناخي و غيرها.

وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام حث في كلمته الاتحادات على رفع المزيد من المبادرات والخطط إلى القمم العربية، وتوسيع نطاق عملها من خلال التعاون مع المنظمات العربية والمجلس الوزارية المتخصصة.

و دعا أبو الغيط الاتحادات إلى تكثيف جهودها في مجال الأمن الغذائي استجابة لتغيرات الظروف الراهنة والتي أدت إلى تدهور مؤشرات الأمن الغذائي العربي بشكل مقلق، و في ذات السياق، أثنى على المبادرة التي أطلقها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي تحت عنوان "سوق الغذاء العربي" داعيا جميع الاتحادات إلى التعاون في تنفيذها.