شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في شمال الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات الفلسطينيين بينهم طالبات مدارس، اليوم الأربعاء، بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، ومنعت مرور جنازة فلسطينية واعتلت أسطح بعض المنازل في منطقة عصيدة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه طالبات مدرسة أثناء خروجهن من المدرسة، ما أدى لإصابة العشرات منهن بالاختناق، واندلعت على إثرها مواجهات مع الفلسطينيين.



كما أصيب فلسطيني بجروح وصفت بالحرجة جراء إصابته في منطقة الصدر برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس.



يذكر أن الاحتلال اقتحم مخيم شعفاط منذ ساعات صباح اليوم، حيث يعمل على هدم أحد منازل الشهداء في ضاحية السلام الواقعة بين عناتا والمخيم.