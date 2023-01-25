شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تحبط مخططا إرهابيا لاستهداف محكمة استئناف نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط مخطط إرهابى لاستهداف محكمة استئناف نينوى شمالى العراق بواسطة ثلاثة انتحارين.

وقالت الوزارة - في بيان صحفى نقته وكالة أنباء (واع) العراقية - إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبإشراف ومتابعة من قبل وزير الداخلية نجحت بمتابعة أنشطة العناصر الإرهابية في عموم العراق، حيث تم رصد لمؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود نوايا إرهابية لتنفيذ عملية إرهابية لاستهداف محكمة استئناف نينوى من قبل عصابات تنظيم(داعش) الإرهابي بواسطة ثلاثة انتحاريين أو ما يسمى الانغماسين".

وقامت القوات العراقية على إثر هذه المعلومات بمراقبة العناصر الإرهابية وزرع مصادر تتابع تحركاتهم وأماكن تواجدهم حتى تمكنوا من القبض على ثلاثة إرهابيين مع أسلحتهم ومعداتهم قبل دخولهم للمحكمة وإحباط المخطط الإرهابي بمهنية عالية.