شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ورئيس الوزراء الباكستانى يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما فى مختلف المجالات، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية التى تجمعهما، إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال الزيارة الرسمية التى بدأها رئيس دولة الإمارات إلى باكستان، اليوم الأربعاء.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن الزيارة تمثل دافعا قويا نحو تنمية علاقات البلدين وتأتي في إطار اهتمامهما المشترك بترسيخها وتنميتها.. معربا عن اعتزاز بلده بالعلاقات التى تجمعها مع دولة الإمارات.

واستعرض الجانبان مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون التي تتماشى مع جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.