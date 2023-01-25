شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة كبار العلماء بالسعودية وسلطنة عمان تدينان تمزيق نسخة من المصحف فى هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية بشدة إقدام أحد المتطرفين فى هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية.

وأكدت الأمانة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن هذا التصرف الهمجي مدان، وهو إساءة إلى المسلمين كافة، داعية العالم أجمع إلى إدانة هذه التصرفات المتكررة، وسن الأنظمة والتشريعات التي تجرمها، خدمة للسلم والتسامح والتعايش.

من جانبها أدانت سلطنة عُمان بشدة، قيام أحد المتطرفين في مدينة لاهاي الهولندية، بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، وما يمثله ذلك من استفزاز لمشاعر المسلمين وتحريض على العنف والكراهية.