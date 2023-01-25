شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تكثف جهودها فى خدمة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى جهودها لتقديم أفضل الخدمات لقاصدى بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين تزامنا مع ما يشهد المسجد الحرام من توافد جموع غفيرة من ضيوف الرحمن، حيث سخرت كوادرها البشرية، من خلال تقديم حزمة من الخدمات، لكي يتمكن قاصدو المسجد الحرام من أداء مناسكهم بكل راحة وسكينة.