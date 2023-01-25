شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبناني يبحث آخر المستجدات السياسية والاستحقاق الرئاسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع عدد من السياسيين الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في البلاد خصوصا الاستحقاق الرئاسي، وذلك خلال سلسلة من اللقاءات الثلاثاء، في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت.



واستقبل بري النائب فيصل كرامي الذي قال عقب اللقاء، إنه عرض على رئيس مجلس النواب الاتصالات والزيارات المتبادلة التي يقوم بها، مؤكدا أنه كان هناك تطابق بوجهات النظر بشأن ضرورة الإسراع بموضوع رئاسة الجمهورية لأنه هو المفتاح الذي من خلاله تدور كل المحركات في الدولة اللبنانية.



كما استقبل بري عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، حيث تناول البحث تطورات الأوضاع العامة السياسية والاقتصادية والمعيشية واستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية.



وبعد اللقاء تحدث أبو فاعور وقال إن بري يسعى إلى إيجاد مساحة مشتركة بين اللبنانيين، مشيرا إلى ضرورة ابتداع أشكال للحوار توصل إلى نتيجة وذلك إذا كانت طاولة الحوار حتى اللحظة ممتنعة جراء مواقف بعض القوى التي لا توافق عليها.



وأضاف أنه يتم إجراء اتصالات على أمل الوصول إلى نتيجة، مشيرا إلى أن كتلة اللقاء الديمقراطي لن تترك وسيلة إلا وستحاول القيام بها للوصول إلى نتيجة بالحوارات.