شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت يتسلم رسالة من نظيره الموريتاني تتضمن علاقات البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح رسالة خطية من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك بشأن العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين.

كما تضم الرسالة دعوة من الوزير مرزوك إلى الشيخ الصباح للمشاركة في أعمال الدورة الـ49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي ستستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الفترة من 16 إلى 17 مارس 2023.

وسلّم الرسالة إلى وزير الخارجية الكويتي، الثلاثاء، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى دولة الكويت الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ.