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إدانات عربية ضد تمزيق نسخة من المصحف الشريف من متطرف فى هولندا

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القاهرة - سامية سيد - أدانت الخارجية واستنكرت بشدة ، اليوم الثلاثاء، إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، في خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

 

وأكدت وزارة الخارجية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس ) - موقف السعودية الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.

 

وفي نفس السياق أدانت واستنكرت الإمارات ما أقدم عليه أحد المتطرفين في لاهاي بهولندا مشددة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ( وام) على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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