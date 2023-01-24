شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن القومي العراقي يؤكد حرص بغداد على تعزيز العلاقات مع الناتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات مع الناتو لتطوير مهارات وقدرات القوات الأمنية.

وذكر مكتب الإعلامي للأعرجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال استقبال الأعرجي لقائد قيادة القوات المشتركة لحلف الناتو الأدميرال ستيوارت مونش والوفد المرافق له، حيث استعرضا عمل بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق، وسبل تعزيز التعاون والشراكة مع الحلف، في مجالات التدريب والمشورة وتطوير القدرات.



وجدد الأعرجي تأكيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على الشراكة مع الناتو، موضحا أن مجالات التعاون مع الحلف كبيرة لاسيما الأمن السيبراني لما يمتلكه الناتو من خبرات كبيرة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، منوها بحاجة العراق لتأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين وعصابات التهريب والمخدرات، مؤكدا أن القوات العراقية اكتسبت الكثير من الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب.



من جانبه، أكد الأدميرال مونش أن الشراكة بين الجانبين تهدف إلى زيادة قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية، والعمل على بناء شراكة طويلة الأمد تعود بالفائدة على الجانبين، مشيدا بما تمتلكه القوات العراقية من مهارات وقدرات قتالية ميدانية.