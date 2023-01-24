محافظ سلفيت الفلسطينية يستقبل السفير المصرى لدى فلسطين إيهاب سليمان

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء/ د. عبد الله كميل، محافظ سلفيت الفلسطينية، السفير/ إيهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، بحضور عدد من رؤساء البلديات، ورؤساء مختلف القطاعات بالمحافظة بما فيها الغرفة التجارية ومجموعة بارزة من رجال الأعمال والقطاع الخاص.

هذا، وقد تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفلسطين في شتى المجالات وعلى رأسها التعاون التجاري والثقافي والتعليمي، وكذلك التعرف على الصناعات الرئيسية التي تتميز بها المحافظة. كما تم استعراض تطورات الأوضاع في المحافظة من جانب المحافظ ورؤساء البلديات، وإبراز التحديات الكبيرة التي تواجهها المحافظة.

من جانبه، أكد السفير المصري على الموقف التاريخي الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته، ومركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر حكومةً وشعباً، لتجسيد اقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب عن حرصه التام على تعميق وتوسيع نطاق التعاون الثنائي، واصفاً هذه الزيارة بالتعريفية والتي ستكون انطلاقة هامة للتنسيق والتعاون المثمر خلال الفترة القادمة.