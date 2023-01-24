شكرا لقرائتكم خبر عن متطرف يمزق نسخة من المصحف فى هولندا.. وفلسطين تدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية والمجلس الوطنى الفلسطينى، اليوم الثلاثاء، قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من القرآن الكريم، فى مدينة لاهاى بهولندا، بعد يومين من حرق نسخة منه فى السويد.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قيام متطرف بـ تمزيق نسخة من القرآن الكريم في هولندا، والظواهر العنصرية في حرقه أو تمزيقه، واعتبرته اعتداءً صارخا لمشاعر ملايين المسلمين.

وأكدت الوزارة، أن إحراق نسخة من القرآن الكريم امتداد لثقافة الكراهية والعنصرية، وعدم الاعتراف بالآخر، ومحاولة للمساس، والاعتداء على مبادئ حقوق الإنسان والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة، وحرية الرأي والرأي الآخر.

وطالبت الوزارة الجهات الدولية كافة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير القانونية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات الاستفزازية، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات الأممية المختصة بسرعة المبادرة لحراك دولي فاعل لتعزيز ثقافة التسامح وتجريم مرتكبي هذه الانتهاكات ومن يقف خلفهم.

بدوره، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح قيام أحد المتطرفين وهو زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا إدوين واجنسفيلد بتمزيق نسخة من القرآن الكريم، معتبرا ذلك استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين.

وأضاف فتوح، هذه التصرفات تؤدي إلى بث الكراهية والعنف، وضد التسامح والتآخي، محذرا من مخاطر انتشار هذه الأعمال التي تسيء إلى الأديان، وتنشر خطاب الكراهية والعنف.

وطالب الحكومة الهولندية باتخاذ إجراءات عقابية ومحاسبة هذا المتطرف، وتقديمه للقضاء، بتهمة ازدراء وإهانة الأديان.