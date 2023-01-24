شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: اعتقال 6 إرهابيين فى صلاح الدين وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 6 إرهابيين فى محافظة صلاح الدين، وسط البلاد.

وذكرت الوكالة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارزنا بعمليات منفصلة من إلقاء القبض على (6) إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، وذلك لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت أن "الإرهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية في عام 2014"، مشيرة إلى أنه "تم تدوين أقوالهم، واتُخذت بحقهم الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة (4 إرهاب)".