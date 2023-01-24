شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحث السلطات اللبنانية على استكمال التحقيقات فى انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنها تدعم وتحث السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف فى انفجار "مرفأ" بيروت .

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن " الولايات المتحدة أوضحت للمجتمع الدولي منذ الانفجار أنها تحث السلطات اللبنانية على استكمال التحقيق بأسرع وقت ممكن" . وأضاف برايس - في تصريحات - أن " ضحايا انفجار المرفأ يستحقون العدالة، كما يتوجب محاسبة المسؤولين". وكان انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020 قد أسفر عن تضرر العديد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى .

وفى وقت سابق، أدرج قاضى التحقيق طارق البيطار فى قضية انفجار مرفأ بيروت النائب العام التمييزي، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعي عليهم لاستجوابهم الشهر المقبل، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

ويأتي القرار بعد عودة البيطار لاستئناف عمله، بعد توقف دام لأكثر من عام.

وكان قد أصدرالمكتب الإعلامى لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى بيانا بشأن "مرفأ بيروت" وأوضح البيان أنه فى زمن الصخب السياسي والمزايدات المعروفة وتعميم نهج اللامنطق على كل المستويات، يعمد بعض الإعلام إلى استغلال دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومعاناة ذويهم لتوجيه سهامه البغيضة باتجاه دولة رئيس الحكومة" بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء اللبنانى على تويتر.