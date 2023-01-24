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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يتمتع أوميجا 3 بفوائد جمّة لصحة العين؛ حيث إن الأحماض الدهنية غير المشبعة لها تأثير مضاد للأكسدة ومثبط للالتهابات.

تعرف على فوائد "أوميجا 3" لصحة العين

وأوضحت الجمعية الألمانية للتغذية، أن هذه الأحماض تعمل على ترطيب العين وحماية الأوعية الدموية بالشبكية وخفض الضغط الداخلي للعين.

وأضافت أنه بفضل هذه المزايا تعمل أوميجا 3 على حماية العين من الجفاف والتنكس البقعي المرتبط بالسن والمياه الزرقاء (الجلوكوما).

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بأوميجا 3 في الأسماك الدهنية (كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل) وبذور الشيا والجوز وزيت بذر الكتان وزيت جنين القمح.

ويحتاج جسم الإنسان إلى أوميجا 3 بمعدل يتراوح بين 0.3 و0.5 جرام يوميا، وهو ما يمكن تغطيته من خلال تناول 100 إلى 200 جرام من الأسماك مثلا.

كشفت دراسة حديثة عن أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات أعلى من أوميجا 3، الذي يتوافر بكثرة في الأسماك، لديهم قدرات إدراك أفضل.

وأشارت الدراسة التي نُشرت في مجلة "نيورولوجي"، إلى أن تناول الأسماك الزيتية وغيرها من مصادر أحماض "أوميجا 3" الدهنية قد يحافظ على صحة الدماغ، ويعزز مهارات التفكير، في منتصف العمر، حسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من أوميجا 3 في دمائهم خلال منتصف العمر لديهم إدراك أفضل من أولئك الذين يتمتعون بمستويات منخفضة من الأحماض الدهنية.

وفحصت الدراسة ما يقرب من 2200 شخص في الأربعينيات والخمسينيات من عمرهم - بمتوسط 46 عامًا. وقام الباحثون بفحص كمية أحماض أوميجا 3 الدهنية في الدم وقارنوها بالتصوير بالرنين المغناطيسي و"العلامات المعرفية لشيخوخة الدماغ".

وتبين أن تناول أوميجا 3 في منتصف العمر مرتبط ببنية دماغية أفضل. وامتلاك دماغ سليم في منتصف العمر مهم لصحة الدماغ في وقت لاحق من الحياة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الأحماض الدهنية لديهم "أحجام أعلى من الحُصين"، والحُصين هو جزء من الدماغ يلعب دورًا رئيسيًا في التعلُّم والذاكرة، حسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

كما تم ربط المستويات العالية من أوميجا 3 بمهارات تفكير أفضل، بما في ذلك القدرة على فهم المفاهيم المعقدة باستخدام التفكير المنطقي.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة كلوديا ساتيزابال، الأستاذة المساعدة لعلوم صحة السكان في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس: "الإسهام الجديد هنا هو أنه حتى في الأعمار الأصغر، إذا كان لديك نظام غذائي يحتوي على بعض أحماض أوميجا 3 الدهنية، فأنت تحمي عقلك بالفعل من معظم مؤشرات شيخوخة الدماغ التي نراها في منتصف العمر".

من جانبها، قالت الدكتورة سارة إيماريسيو، رئيسة الأبحاث في "مركز أبحاث ألزهايمر" بالمملكة المتحدة: "ما نعرفه هو أن العقل السليم في منتصف العمر مهم لصحة الدماغ في وقت لاحق من الحياة أيضًا، وأن اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام مهم للحد من مخاطر الخرف".

وتابعت: "يمكن تجنب ما يصل إلى 40 في المائة من حالات الخرف من خلال الخيارات الصحية ونمط الحياة التي يمكننا التأثير فيها. بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي متوازن، فإن أفضل دليل حالي للحفاظ على صحة دماغك مع تقدمك في العمر يشمل الإقلاع عن التدخين، والبقاء نشطًا عقليًا وجسديًا، والحفاظ على ضغط الدم والكوليسترول تحت السيطرة".