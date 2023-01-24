وزير خارجية لبنان يطالب الأمم المتحدة بتوضيح أسباب تعليق حق بلاده فى التصويت

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب لدى لقائه، الاثنين المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ونائبها منسق الشؤون الانسانية عمران رضا، توضيح أسباب تعليق حق لبنان في التصويت بالمنظمة الدولية.

وأوضحت الخارجية اللبنانية في بيان أن الوزير بوحبيب أشار إلى أن بعثة لبنان في نيويورك أُبلغت سابقاً من مكتب المساهمات بالأمم المتحدة بتمديد مهلة الدفع، ما يعني احتفاظ البلاد بحقها في التصويت حتى نهاية يناير 2023، مطالباً، بتوضيحات عن سبب التغيير الذي حصل وتعليق حقه بالتصويت قبل انتهاء المدة المشار إليها أعلاه.

وأضاف بوحبيب أن "لبنان يتحمل أعباء النزوح السوري عنه وعن المجتمع الدولي بما يفوق طاقته، إذ تخطت كلفه النزوح الإجمالية الـ40 مليار دولار أميركي منذ العام 2011 ولتاريخه، لذلك، يتوقع معاملة مختلفة ممن يثنون ويثمنون على مساهمته الفريدة من نوعها في العالم بتحمل أعباء النزوح"، مطالباً بنقل هذه الرسالة للأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء.