شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع أمنى فى العراق لتنظيم أوضاع اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الإثنين، اجتماعاً موسعاً لوضع رؤية وطنية لتنظيم متطلبات أوضاع اللاجئين في العراق.



وتناول الاجتماع حسبما أفادت قناة "السومرية" العراقية، مقترحات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين في العراق وملاحظات الجهات المشاركة لوضع رؤية وطنية يتم رفعها إلى مجلس الأمن الوطني لإصدار القرار الخاص بتعديل قانون اللاجئين، وتنظيم متطلبات تقديم الخدمات إلى فئات اللاجئين ومنهم السوريون الذين دخلوا العراق بعد العام 2010، إلى جانب تفعيل الجهد الدولي الداعم لمهام الحكومة العراقية بهذا الشأن.



شارك في الاجتماع رئيس اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين في العراق، ووكلاء وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الوطني العراقي، ومستشار السياسات الأمنية في مستشارية الأمن القومي وممثل عن قيادة العمليات المشتركة وأعضاء من اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.