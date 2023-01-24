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السعودية وبالاو تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، مع رئيس جمهورية بالاو (في غرب المحيط الهادئ)، سورانجل ويبس جونيور، على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة، أوجه علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء شهد أيضا مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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