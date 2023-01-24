شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وبالاو تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، مع رئيس جمهورية بالاو (في غرب المحيط الهادئ)، سورانجل ويبس جونيور، على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة، أوجه علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء شهد أيضا مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.