شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تخطف تصنيع هواتف "آيفون" من الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تخطط شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا للتوسع في الهند، وزيادة تصنيع هواتف آيفون.

ينظر الكثير من موردي أبل ينظرون إلى الهند الآن بشكل متزايد كقاعدة لإنتاج آيفون، بعد الصين المقر الرئيس لإنتاج هذه الهواتف.

وقال وزير التجارة الهندي، الاثنين، إن شركة أبل تخطط لنقل ما يصل إلى 25% من إنتاجها العالمي إلى الهند في المستقبل، فيما لم تعلق أبل على ذلك.

ونقلت صحيفة "بيزنس توداي" الهندية عن الوزير بيوش جويال قوله في مؤتمر صحفي إن "أبل تنتج بالفعل ما يترواح بين 5 و7% من إنتاجها في الهند".

وقال جويال "إذا لم أكن مخطئا، إنهم يستهدفون زيادة الإنتاج (في الهند) إلى 25% من إنتاجهم".

وتابع أن شركة أبل تعتزم إنتاج أحدث الإصدارات في الهند.

ولم يحدد جويال الموعد المستهدف لزيادة حجم إنتاج الشركة الأمريكية في الهند.

وقد وفرت شركات تصنيع آيفون في الهند، مثل فوكسكون وويسترون وبيجاترون، وكذلك موردي المكونات مثل صنودا وأفاري وفوكسلينك وسالكومب، ما يصل إلى 50 ألف وظيفة في الهند منذ آب/أغسطس 2021.

وقال متحدث باسم وزارة الإلكترونيات في الهند لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذه الشركات ربما تكون قد وفرت أيضا ما يصل إلى 100 ألف وظيفة غير "مباشرة".

وفق تقارير شركة "جي بي مورغان"، من المرجح أن يتم نقل نحو 5% من تصنيع هاتف "آيفون 14" إلى الهند خلال العام الحالي 2023، بداية من نهاية العام الماضي، لتصل النسبة إلى 25% بحلول عام 2025.

كما تخطط "أبل" في عام 2025، لتجميع 25% تقريبا من كافة أجهزتها الذكية، خارج حدود الصين.

ولعدة أعوام اعتمدت أبل على شبكة تصنيع واسعة في الصين لإنتاج ضخم من الآيفون وآيباد ومنتجات شائعة أخرى تجدها في معظم المنازل حول العالم.

إلا أن اعتمادية أبل على التنين الصيني تعرضت لاختبار صعب هذا العام نتيجة سياسة الصين "صفر-كوفيد" وعمليات الإغلاق الصارمة التي جرت في ظل تلك السياسة، وطالت ما يعرف بمركز الإنتاج مدينة الآيفون في تشنغتشو.

وقدر أحد المحللين بشركة ويدبوش سيكريتايز أن الأمر سوف يستغرق من أبل على الأقل حتى عام 2025 أو 2026 لنقل غالبية إنتاجها من الآيفون لأسواق مثل الهند وفيتنام، ولكن فقط في حال إذا ما "تحركت بقوة".

تستعد شركة "أبل" لافتتاح أول متاجرها الرائدة في الهند، خلال الربع الأول من عام 2023.

وبدأت "أبل" بالفعل في تعيين عمال متجر بيع بالتجزئة في الهند، ونشرت خططا لملء العديد من الوظائف الشاغرة الأخرى، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الهند كانت تخطط لحل محل الصين في تصنيع حاسوب "آيباد" اللوحي من "أبل".