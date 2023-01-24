شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وتشاد توقعان مذكرة تفاهم للتعاون فى المجال الدفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت حكومتا المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي، وذلك في إطار سعي حكومتي البلدين المستمر إلى تطوير العلاقات الثنائية بما يشجع على السلام والاستقرار الدوليين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن المذكرة شملت عددًا من المجالات الدفاعية بين البلدين أبرزها تطوير التعاون في مجالات التدريبات والتمارين العسكرية، والمساندة الإمدادية، والخدمات الطبية العسكرية، والأنشطة الثقافية والاجتماعية، والتوعية في مكافحة الإرهاب.



يذكر أنه فى نهاية العام الماضى وقع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونظيره البريطاني بين والاس خطة التعاون الدفاعي، التي تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.