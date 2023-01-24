شكرا لقرائتكم خبر عن المنسقة الأممية بلبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد للبلاد فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا لانتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن إنهاء الفراغ الرئاسي في البلاد سيكون له تأثير إيجابي على كل الأمور في لبنان.

جاء ذلك في تصريح للمنسقة الأممية عقب لقائها الاثنين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية في بيروت.

وقالت فرونتسكا إنه تم، خلال اللقاء، بحث دور الأمم المتحدة والنشاطات التي يمكن أن تقوم بها هذه السنة وما هو مطلوب منها.

يذكر أن لقاء المنسقة الأممية في لبنان يوانا فرونتسكا هو الأول مع مسئول لبناني بعد إعلان الأمم المتحدة رسميًا فقدان لبنان لحق التصويت في الجمعية العامة؛ نظرًا لعدم سداد المستحقات المتوجبة عليه والبالغ قيمتها قرابة 1.8 مليون دولار أمريكي.