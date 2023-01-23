شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش الجزائري يبحث في فرنسا تعزيز التعاون العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى دولة فرنسا.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن زيارة شنقريحة إلى فرنسا جاءت بدعوة من الفريق أول، تيري برخارد، رئيس أركان الجيوش الفرنسية.

وتأتي الزيارة في إطار المساعي لتعزيز التعاون بين الجيش الجزائري والجيوش الفرنسية، حيث ستمكن الزيارة الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في منتصف يناير الجاري، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيزور فرنسا في مايو المقبل.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "تلقى مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، تبادلا فيها التهاني، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، متمنيين للشعبين دوام التقدم والازدهار".

كما تناول الرئيسان، بحسب البيان، "قضايا تهم العلاقات الثنائية، وتطرقا إلى زيارة الدولة، التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا، حيث اتفقا على أن تكون خلال شهر مايو المقبل".