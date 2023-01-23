32 امرأة سعودية يقدن قطار الحرمين .. صور

القاهرة - سامية سيد - أهلت الخطوط الحديدية بالسعودية؛ 32 قائدة لقطار الحرمين السريع، وباشرن العمل عقب تدريبهن من قبل خبراء فى عبر المعهد السعودى التقنى للخطوط الحديدية "سرب" على مدى 12 شهراً ما بين التدريب النظرى والعملي.وفق بيان لسفارة السعودية.

وأعربت قائدات قطار الحرمين، عن اعتزازهن بالعمل فى هذا المجال، حيث قالت ثراء على الزهرانى "منذ أن أعلن معهد سرب عن الفرص الوظيفية فى يناير الماضى حرصت على التقديم للعمل وتم إجراء المقابلة الشخصية والاختبار وتم قبولى كواحدة من أول دفعة قائدات قطار سعوديات، الأمر الذى يجعل طموحى عالياً لخدمة وطني، مفيدةً أنه تم تدريب المقبولات نظرياً وعملياً على أنظمة السلامة والأمان، والمشاركة فى قيادة القطار كقائدات تحت التدريب".