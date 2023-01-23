شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تصدر تحذيرات حول "الدهون المتحولة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، عن أن قرابة 5 مليارات شخص حول العالم ما زالوا غير محميين مما يعرف بالدهون المتحولة أو غير المشبعة.

وحذرت المنظمة في تقرير من أن نحو 500 ألف حالة وفاة مبكرة بسبب الأمراض التاجية في القلب تحدث سنويا على مستوى العالم بسبب تناول هذه الدهون.

وأوضحت أن هذه الدهون المتحولة والتي تعرف أيضا بالأحماض الدهنية غير المشبعة المنتجة صناعيا توجد بشكل شائع في الأطعمة والمخبوزات وزيوت الطهي.

ونوهت إلى أن 43 دولة نفذت حتى الآن سياسات الممارسات الأفضل لمعالجة الدهون المتحولة في الغذاء والتي وفّرت الحماية لنحو 2.8 مليار شخص على مستوى العالم.

وأفادت المنظمة بأن الهدف العالمي المتمثل في القضاء التام عليها في عام 2023 ما زال بعيد المنال في هذا الوقت.