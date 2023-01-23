أمين عام رابطة العالم الإسلامي ينتقد سوء استخدام الحريات فى الإساءة للمقدسات الإسلامية والدينية

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القاهرة - سامية سيد - -رئيس علماء السنة ينتقد بشدة حرق نسخة من المصحف الشريف باسم الحرية وهى أفعال استفزازية للمسلمين دون وجه حق أو احترام للمشاعر الإنسانية

انتقد العالم الكبير الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء السنة، حرق نسخة من القرآن الكريم، مؤكدا في بيان له أن حريةُ التعبير” إذا لم تكن مؤطرةً بالقيم، ومن ذلك احترام مشاعر الآخرين، فهى غير أخلاقية، بل مسيئة للمبدأ الإنسانى الرفيع لمفهوم الحريات.