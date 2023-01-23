شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية معتدل بالكويت وغائم فى الإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر
طقس السعودية
قال مركز الأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وحائل."
الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية تتحول تدريجياً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح الى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزئيين الشمالي والاوسط ومن متر الى مترين على الجزء الجنوبي يصل الى ثلاثة أمتار على مضيق باب المندب.
حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج ويكون مائج على مضيق باب المندب
طقس الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام غائما أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار خاصة على بعض المناطق الشرقية والساحلية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
والرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. و الخليج العربي: متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب.. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:36 و المد الثاني عند الساعة 03:52 والجزر الأول عند الساعة 20:59 والجزر الثاني عند الساعة **:**
و بحر عمان يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 23:35 و الجزر الأول عند الساعة 16:50 و الجزرالثاني عند الساعة 05:40.
طقس الكويت
قالت إدارة الأرصاد الكويتية، إن طقس اليوم معتدل والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .
ويكون الطقس ليلا بارد و إنخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
وأوضحت الإدارة أن درجة الحرارة الصغرى: 10 °ﻡ، محذرة من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب تصل إلى أقل من 1000م وقد تنعدم على بعض المناطق.
طقس البحرين
أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين إلى أن طقس اليوم غائم أحياناً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة .
وأوضحت أن لرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين .
أما درجة الحرارة العظمى 20 م درجة الحرارة الصغرى 13 م، والرطوبة النسبية العظمى 95 % الرطوبة النسبية الصغرى 45%