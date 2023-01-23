طقس الخليج.. ممطر بالسعودية معتدل بالكويت وغائم فى الإمارات والبحرين

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 23 يناير 2023، من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

قال مركز الأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وحائل."

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية تتحول تدريجياً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح الى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزئيين الشمالي والاوسط ومن متر الى مترين على الجزء الجنوبي يصل الى ثلاثة أمتار على مضيق باب المندب.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج ويكون مائج على مضيق باب المندب

طقس الإمارات